شكرا لقرائتكم خبر عن ميتسوبيشى اليابانية: مصر حققت نموا غير مسبوقا فى قطاعى الكهرباء والبترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد كازوهيروأيوما مدير عام شركة ميتسوبيشي اليابانية للصناعات الثقيلة ،أن مصر حققت نموا غير مسبوق في قطاع الطاقة سواء في مجال البترول والاستكشافات الجديدة أو في مجال الكهرباء يعد غير مسبوقا، وأدى إلى تحقيق مصر وفرا كبيرا في الطاقة الكهربائية عبر تشييد منظومة متكاملة من محطات توليد الكهرباء بمختلف الوسائل التكنولوجية العالمية.

وقال أنيوما خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بالقاهرة، إن خطة التنمية المستدامة التي تعكف الحكومة المصرية علي تنفيذها تحظي بالنجاح الفائق بفضل الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي البترول والكهرباء في مصر للارتقاء بهذا القطاع عبر الاستعانة بالخبرات الدولية وتوفير سبل النجاح من خلال الدعم المستمر والعمل الجاد.

وثمن مدير عام شركة ميتسوبيشي اليابانية العلاقات الوطيدة المصرية اليابانية، والتعاون المستمر فى قطاع الكهرباء والطاقة بين مصر واليابان مؤكدا عزم شركته زيادة انشطتها واستثماراتها في السوق المصرية والتي تمتد لأكثر من 20 عاما.