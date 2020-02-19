شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الأمريكي قبيل صدور محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم قبيل صدور محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي بالإضافة إلى متابعة التطورات بشأن فيروس "كورونا".



وكشفت الحكومة الصينية عن تجاوز عدد الوفيات بكورونا ألفي حالة بينما أصيب ما يقرب من 73 ألف حالة، ورغم ذلك، تباطأت وتيرة الإصابات اليومية الأمر الذي يبشر بقرب احتواء الفيروس.

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وسوف يعلن البنك المركزي الأمريكي عن محضر اجتماعه المنعقد في الشهر الماضي والذي ناقش فيه أبرز المستجدات على صعيد السياسة النقدية في الولايات المتحدة والتطورات على الساحة العالمية.



وتجدر الإشارة إلى أن الاحتياطي الاتحادي أعلن الشهر الماضي تثبيت معدل الفائدة عند النطاق بين 1.75% و1.50% دون تغيير ملمحا إلى الإبقاء عليها لفترة بعد خفضها ثلاث مرات في العام الماضي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 99.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.7 نقطة وأقل مستوى عند 99.3 نقطة.