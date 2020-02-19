شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعزز مكاسبه..و"برنت" يقترب من ستين دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء مدعومة بالتفاؤل في الأسواق بشأن قرب احتواء فيروس "كورونا" في الصين وأيضا اقتراب اجتماع "أوبك".



كان مسؤول بوزارة الطاقة الروسية قد ذكر أمس بأن اجتماع "أوبك" مع المنتجين المستقلين سينعقد في السادس من مارس/آذار القادم بالعاصمة النمساوية فيينا.



ومن جانبها، أعلنت الحكومة الصينية بأنها سجلت زيادة في الإصابات بكورونا بنحو 1720 حالة اليوم، لكنها تعد أبطأ وتيرة يومية منذ أواخر يناير/كانون الثاني.

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ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم صدور بيانات أولية من معهد البترول الأمريكي بشأن مخزونات النفط، في حين ستعلن إدارة معلومات الطاقة بياناتها الرسمية غدا الخميس حيث تأجل صدورها يوما بسبب عطلة رسمية في الولايات المتحدة الإثنين الماضي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار "ويست تكساس" بحلول الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.6% إلى 53.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 53.4 دولار وأقل سعر عند 51.9 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 2.6% إلى 59.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 59.4 دولار وأقل سعر عند 57.5 دولار.