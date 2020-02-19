شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الرياض: أكثر من 280 مستثمرا دوليا أبدوا اهتماما بطرح الصكوك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق السدحان، إن أكثر من 280 مستثمرا دوليا أبدوا اهتمامهم ببرنامج طرح الصكوك.

وأشار إلى أنه في الربع الثالث سيتضح حاجة البنك لإصدارات جديدة خلال العام الحالي أو في 2021، لافتا إلى أن حجم البرنامج يبلغ 3 مليارات دولار، بحسب قناة العربية.

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وأعلن بنك الرياض، اليوم عن انتهائه من طرح الإصدار الأول من صكوك دولية من المستوى الثاني بالدولار الأميركي بقيمة 1.5 مليار دولار ويصل أجلها إلى 10 سنوات، وسيتم تسويتها يوم الثلاثاء المقبل 25 فبراير الجاري.

وكان البنك قد أعلن، في يناير 2018، عن عزمه تأسيس برنامج لإصدار سندات وصكوك أولية وثانوية في جزء أو عدة أجزاء وعلى عدة مراحل من خلال سلسلة من الإصدارات وطرحها داخل المملكة أو خارجها بالريال السعودي والدولار الأمريكي أو بأي عملة أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 5.6 مليار ريال خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019، مقابل صافي أرباح بلغ 3.1 مليار ريال في العام 2018.