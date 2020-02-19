شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة الورق تُقيل رئيس مجلس إدارتها بعد عدد من التجاوزات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق عن صدور قرار مجلس إدارتها بالأغلبية، أمس الثلاثاء، بإقالة رئيس مجلس الإدارة المهندس فهد بن محمد الداود (مستقل) من رئاسة مجلس الإدارة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الإقالة جاءت بعد التجاوزات الأخيرة من قبل رئيس المجلس.

هذا وستقوم الشركة بالإعلان عن تعيين رئيس مجلس إدارة جديد بعد انتخابه من أعضاء المجلس.

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وأوضحت الشركة أن تأخرها عن الإفصاح من تاريخه نتيجة للتأكد من نظامية هذا الإجراء بعد استلام الاستشارات اللازمه.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 24.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 37.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 16.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 52.6 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2018.