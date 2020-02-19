شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. ترحيب كبير من مجتمع المال والأعمال بوقف حبس المستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الاقتصاد المصرى والعربى عدد من الأخبار والأحداث الهامة اليوم الأربعاء 19 فبراير 2020 لعل أبرزها ترحيب مجتمع الأعمال المصرى بما تم إعلانه في مجلس النواب بوقف الحبس في القضايا الاقتصادية.

محسن عادل: إلغاء عقوبة حبس رجال الأعمال يضمن حماية المستثمر حسن النية

أكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، رئيس هيئة الاستثمار السابق، أن إلغاء عقوبة حبس رجال الأعمال فى التشريعات الاقتصادية، نظمه قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، لضمان حماية المستثمر حسن النية وأسوة بالمعايير العالمية فى هذا النطاق، مؤكداً أن التطور التشريعى المصرى فى مناخ الاستثمار قد أسفر عن تقدم فعال في جذب الاستثمار.

وقال "عادل"، لـ"الخليج 365"، إن مصر أخذت بوجهة نظر المؤسسات الدولية، والتى ترى أنه قد تساعد الحوافز الاستثمارية على اجتذاب الاستثمار الأجنبى المباشر لكنها ليست فعالة بوجه عام إلا حين يفاضل المستثمرون بين مواقع متماثلة لاختيار قاعدة جديدة لصادراتهم، وعندما يكون الدافع للاستثمار هو الرغبة فى الوصول إلى سوق محلية أو استخراج موارد طبيعية، تصبح تلك الحوافز غير فعالة عموماً، لهذا فمن الأهم بكثير توفير الحماية القانونية من المخاطر فالحد من هذه المخاطر هو أساس بدونه لن يؤدى مجرد الحد من المخاطر على مستوى المشروع إلى زيادة الاستثمار والنمو.

أبوظبى تعلن عن مشاريع بنية تحتية بـ 10 مليارات درهم

أعلنت حكومة أبوظبي، عن عطاءات لمشاريع بنية تحتية بقيمة 10 مليارات درهم، أي ما يعادل (2.7 مليار دولار أمريكي).

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الأربعاء، في تدوينة على "تويتر"، مشيرة إلى أن حكومة أبوظبي أعلنت، اليوم الأربعاء، خططا لطرح "عطاءات شراكة بقيمة عشرة مليارات درهم (2.72 مليار دولار) لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع البنية التحتية".

وتشمل عطاءات الشراكة، التي سيتم طرحها هذا العام، مشروعات خاصة بإضاءة الشوارع، والطرق السريعة، إضافة إلى المواقف العامة.

وقالت الوكالة إن عطاءات الشراكة، التي سيتم طرحها تهدف إلى تسريع الاقتصاد، عن طريق تلك الشراكات.

اتحاد الصناعات يستضيف الشركة الهولندية المنفذة لمشروع الميناء الجاف

عقدت لجنة التجارة الخارجية والإغراق باتحاد الصناعات المصرية وبرئاسة محمد قاسم عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة لقاءً لحضور عرضا توضيحياً مقدم من الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بوزارة النقل والمكتب الاستشاري الهولندي Mtbs بشأن الأهداف من إنشاء الميناء الجاف في مدينة العاشر من رمضان لخدمة المستثمرين والمصدرين والعائد عليهم من إنشاء الميناء وكذلك دور الميناء في زيادة حركة التجارة الخارجية.

وحضر اللقاء خالد معبدي مدير عام الاستثمار والتراخيص بالهيئة العامة للموانئ الجافة ود. خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية ومحمد عزت مدير فرع الاتحاد بمدينة العاشر من رمضان ورؤساء ومديري الغرف الصناعية وأعضاء اللجنة والسيد باتريك يوتندال رئيس الشركة الهولندية والوفد المرافق له من كبار مستشاري الشركة.

واستهل قاسم اللقاء توجيه الشكر لوفد الشركة الهولندية وإلى خالد معبدي لإتاحة هذا القاء الهام والذي يلتقي فيه القائمون على المشروع من الدولة وشركاء التنمية والمجتمع الصناعي والاستثماري في مصر بهدف توحيد الرؤى لتحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء مثل هذا المشروع الضخم والحيوي.

بورصة دبى حمراء بختام تعاملات الأربعاء بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.77% خاسراً 21.19 نقطة ليغلق عند مستوى 2728.05 نقطة، بضغوط هبوط جماعى للقطاعات.

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وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 141.7 مليون سهم محققة ما قيمته 124.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 2283 صفقة لعدد 35 سهما، وارتفعت 7 أسهم، وانخفض 23 سهماً، واستقرت 5 أسهم.

وتراجع 7 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 3.85%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.14%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.81%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.65%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.64%، فقطاع النقل بنسبة 0.59%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.04%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 14.99%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 5.93%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 6.19%، ثم سهم شركة داماك العقاري دبى بنسبة 5.38%، فيما تصدر سهم شركة أرامكس قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 9.6 مليون ورقة بقيمة 33.6 مليون درهم.

يوسف الراجحى: نحن في انتظار الإعلان عن مزايدة الذهب ومستعدون للاستثمار

قال المهندس يوسف الراجحي، مدير عام الشركة الفرعونية لمناجم الذهب "سانتامين مصر"، أنهم لديهم الاستعداد للاستثمار في مجال البحث والتنقيب عن الذهب في مصر قائلا: "نحن في انتظار وزارة البترول والثروة المعدنية للإعلان عن المزايدة العالمية للبحث والنقيب عن الذهب ومعرفة كافة التفاصيل والشروط المتعلقة بتلك المزايدة ".

وأضاف المهندس يوسف الراجحي، لـ"الخليج 365" أنهم لديهم المقدرة المالية والفنية والكوارد للتعدينية والتي تتواجد بمنجم السكري للمشاركة والاستثمار في مجال التعدين في مصر، لافتا إلى أن تتضمن اللائحة التنفيذية لقانون التعدين الجديد على نظام الإتاوة والضرائب والإيجار أمر جيد .

وكانت مصادر بهيئة الثروة المعدنية، قد كشف في تصريحات لـ" الخليج 365 " أنه سيتم طرح مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة، حيث رجحت المصادر، أن تتم عملية الطرح نهاية شهر فبراير الجارى أو منتصف مارس المقبل.

وأضافت المصادر، أن تلك المزايدة هي الأولي بعد إصدار قانون التعدين الجديد ولائحة التنفيذية، موضحة أنها مختلفة تماما عن المزايدات التى طرحتها الهيئة خلال الفترات الماضية.

ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية وسط صعود جماعى للقطاعات

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.38% رابحاً 108.67 نقطة ليغلق عند مستوى 7967.60 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.52% خاسراً 39.87 نقطة ليغلق عند مستوى 7675.11 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 111.9 مليون سهم بقيمة 2.8 مليار ريال، وارتفعت أسهم 174 شركة، فيما تراجعت 17 شركة.

وارتفع 21 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 9.87%، أعقبه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 3.34%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.95%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.80%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.79%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.48%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.44%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.29%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.24%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.18%، ثم قطاعى إنتاج الأغذية والإعلام والترفيه بنسبة 1.15%.

20 مليون جنيه استثمارات مصرية ألمانية فى المستلزمات الطبية نهاية 2020

قال الدكتور خالد الديب عضو المجلس التصديرى الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، أنه من المقرر ضخ استثمارات مصرية ألمانية فى مجال الأطراف الصناعية بقيمة 20 مليون جنية بنهاية العام الجارى 2020 ، موضحا أن المستهدف تشغيل عمالة تقدر بنحو 300 الف فرصة عمل جديدة.

وأشار الديب خلال المؤتمر الصحفى اليوم، أن صناعة المستلزمات الطبية فى مصر واعدة وتكفى حاجة المستهلك المحلى ويتم التصدير منها للخارج خاصة فى مجال الأطراف الصناعية لاكثر من 11 دولة حول العالم، ومنها ليبيا، والسودان، والكاميرون، ونيجيريا، وجيبوتي، ولبنان، والبحرين، وعمان، والسعودية ، موضحا أن المجلس يسعى حاليا لغزو السوق الأفريقى وأبرزها دول كينيا ونيروبى.

وأوضح، أن 90% من صناعة المستلزمات الطبية من الأطراف الصناعية فى مصر يتم صناعته بنسبة 90% من الانتاج المحلى المصرى ، بما ينافس المنتجات الصينية والتركية فى مختلف الأسواق الخارجية.