الخطوط الجوية القطرية تنفق 600 مليون دولار لزيادة حصتها في آي.إيه.جي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الخطوط الجوية القطرية

اشترت الخطوط الجوية القطرية حصة قيمتها 600 مليون دولار في آي.إيه.جي المالكة للخطوط البريطانية لرفع حيازتها إلى 25.1 بالمئة، مما يعزز وضعها قبيل تغيير في إدارة آي.إيه.جي.

وفي دعم للمجموعة الإنجليزية الإسبانية قبل أسابيع من تنحي مؤسسها ويلي والش، قالت الخطوط الجوية القطرية اليوم الأربعاء إن الخطوة تظهر دعمها لآي.إيه.جي وإستراتيجيتها.

وكانت الخطوط الجوية القطرية تملك في السابق 21.4 بالمئة في آي.إيه.جي التي تمتلك أيضا شركتي الطيران الإسبانيتين إيبيريا وفولينج وإير لينجوس الإيرلندية. وارتفع سهم آي.إيه.جي 52 بالمئة في الأشهر الستة الماضية.

وزادت الخطوط الجوية القطرية حيازتها بعد أن رفعت آي.إيه.جي قيودا على الاستثمارات من خارج الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي.

كانت آي.إيه.جي، وهي مسجلة في مدريد ومقرها في لندن، قد وضعت حدا لأسهمها المملوكة من خارج الاتحاد الأوروبي عند 47.5 بالمئة قبل عام امتثالا لقواعد للاتحاد الأوروبي تتعلق بالملكية، وهو الوضع الذي قد يزداد تعقيدا بانسحاب بريطانيا من الاتحاد.

وقالت في يناير كانون الثاني إن الحيازة من خارج الاتحاد الأوروبي تقلصت إلى 39.5 بالمئة، لذا فإنه لم تعد هناك حاجة للحد المفروض.

وبحلول الساعة 11:10 بتوقيت جرينتش، كانت أسهم آي.إيه.جي مرتفعة 0.8 بالمئة عند 637 بنسا، مما يمنح المجموعة قيمة سوقية قدرها 12.67 مليار جنيه استرليني (16.4 مليار دولار).

وقالت الخطوط الجوية القطرية المملوكة للدولة، وهي من أكبر شركات الطيران في الشرق الاوسط، إن استثماراتها في ناقلات أخري تعود لأغراض مالية في معظمها. وليس للشركة مقعد في مجلس إدارة آي.إيه.جي.

واشترت الخطوط القطرية بعض حيازاتها بعد أن حظرت السعودية والإمارات تحليق طائراتها في مجاليهما الجوي إثر خلاف سياسي وعزت الخطوط الجوية القطرية خسائرها الأخيرة لهذا السبب.

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وتمتلك الشركة حصص أقلية في شركات طيران عالمية من بينها كاثاي باسيفيك وخطوط جنوب الصين، وقالت في وقت سابق من الشهر إنها مهتمة بمضاعفة حيازاتها في شركة لاتام إيرلاينز إلى 20 بالمئة وتجري محادثات لشراء حصة 49 بالمئة في رواند إير في إفريقيا.

كما تمتلك الشركة حصة 49 بالمئة في إير إيطاليا التي قال المستثمرون بها هذا الشهر إنها قيد التصفية بسبب "مشاكل مزمنة وهيكلية في السوق".

تأسست آي.إيه.جي بفضل اندماج الناقلتين الوطنيتين لبريطانيا وإسبانيا في عام 2011 وأشرف على ذلك والش الذي يتقاعد الشهر المقبل.

ويخلف والش لويس جاليجو الذي قاد إيبيريا منذ عام 2014 وهو اختيار يقول محللون إنه يشير إلى أنه لن يكون هناك تغير يذكر في توجه المجموعة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر "استثمارنا حتى الآن كان ناجحا جدا والإعلان عن زيادة مساهمتنا دليل على استمرار دعمنا لآي.إيه.جي وإستراتيجيتها".

وتبلغ تكلفة زيادة حصة الشركة القطرية في آي.إيه.جي القابضة 465 مليون استرليني (604 ملايين دولار) على أساس سعر إغلاق سهم آي.إيه.جي أمس الثلاثاء.

وكان أول استثمار للخطوط الجوية القطرية في آي.إيه.جي في 2015 بحصة 9.99 بالمئة ورفعتها باضطراد منذ ذلك الحين.