شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة تجارية للمغرب بهدف زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق غرب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد الجلاد، عضو اتحاد الغرف التجارية، عضو غرفة الاثاث اتحاد الصناعات، أن جميعة المصدرين المصريين “إكسبولينك” بالتنسيق مع هيئة تنمية الصادرات، نظمت بعثة تجارية للأثاث المصرى إلى المغرب، والتى انطلقت أمس الثلاثاء وتستمر حتى الاثنين المقبل 24 فبراير الجارى

وأوضح الجلاد فى تصريحات صحفية، أن البعثة تهدف للترويج للأثاث المصرى الفاخر وتعريف المستهلك المغربى بالتطور الحادث فى صناعة الأثاث المصرى، علاوة على أن المغرب تمثل أهمية بالغة لفتح أسواق غرب إفريقيا" تجمع الايكوا" أمام الصادرات المصرية خاصة أن المغرب تتمتع بثقل كبير فى تلك الأسواق.

يشارك فى البعثة التجارية عدد من كبار مصدرى قطاع الأثاث المصرى، وملتزماته والمشاريع والتصميم الداخلى والمفروشات، وتضمن برنامج البعثة زيارة المدينة الاقتصادية الدار البيضاء بالمغرب وعقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم من المغرب وافريقيا لبحث أوجه التعاون وتصدير الأثاث المصرى الفاخر إلى أفريقيا.

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وشهد الملتقى العديد من اللقاءات الثائية بين رجال الأعمال المصريين والشركات المغربية العارضة ودراسة كيفية تطوير وزيادة الحجم التجارى بين مصر والدول الافريقية .

وأوضح الجلاد، أن رجال الصناعة فى مصر يقع عليه بذل مجهود لزيادة الصادرات المصرية توجها مع رؤية مصر ورؤية القيادة السياسية، كما أن صناع الأثاث مطالبين بالعمل على زيادة الصادرات من الأثاث المصرى التى تتمتع فيه مصر بخبرة طويلة، فى ظل تراجع صادرات الأثاث المصري

يشار إلى أن صادرات الأثاث تراجعت خلال 11 شهرا من 2019 لتسجل نحو 239.233 مليون دولار مقابل 299.12 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بانخفاض قدره 20%، بحسب التقرير الصادر عن المجلس التصديرى للأثاث.

واستمر تراجع صادرات الأثاث منذ بداية العام الجارى حيث سجلت نحو 27.344 مليون دولار خلال شهر يناير الماضى مقابل 28.319 مليون دولار خلال يناير 2018 بتراجع 3%، وبلغت خلال فبراير 21.235 مليون دولار مقابل 28.564 مليون دولار بتراجع 26%.