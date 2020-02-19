شكرا لقرائتكم خبر عن "ناسداك" يواصل مكاسبه محققاً مستويات تاريخية جديدة في مستهل الجلسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الأربعاء وسط متابعة التطورات حول فيروس "كورونا" ومدى انتشاره، كما تلقت "وول ستريت" دعما من صدور بيانات حكومية إيجابية ليحقق "ناسداك" مستوى قياسيا جديداً.



ومن المنتظر اليوم إعلان الاحتياطي الاتحادي عن محضر اجتماعه الذي انعقد الشهر الماضي وأسفر عن تثبيت الفائدة دون تغيير.

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وتريد الأسواق الوقوف على تقييم البنك المركزي لحالة الاقتصاد المحلي والعالمي في ضوء فيروس كورونا.



وكشفت بيانات حكومية عن ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.5% خلال الشهر الماضي، وهو أكبر ارتفاع منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2018، فيما ارتفع عدد تصاريح البناء إلى أعلى مستوى منذ عام 2007.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" حلول الساعة 15:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 70 نقطة) إلى 29300 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.7% (ما يعادل 70 نقطة) إلى 9804 نقاط، فيما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.4% (ما يعادل 14 نقطة) إلى 3384 نقطة.