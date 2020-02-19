شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاديوم تقفز بأكثر من 7% مع الطلب على الملاذات الآمنة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم الأربعاء حيث جذب الطلب من جانب المستثمرين عليه كملاذ آمن في ظل استمرار القلق من تفشي "كورونا" ومع عودة مصانع السيارات للعمل تدريجيا في الصين.



كانت "جنرال موتورز" و"فيات كرايسلر" و"تيويوتا موتور" قد أعلنت جميعها افتتاح عدد من المصانع في الصين مجددا بعد إغلاقها لفترة بسبب تفشي فيروس "كورونا" الأمر الذي أثر على الأنشطة الصناعية.

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وكشفت الحكومة الصينية عن ان وتيرة الإصابات والوفيات بالفيروس التاجي بدأت في التباطؤ خلال الأيام القليلة الأخيرة.



ومن الجدي بالذكر أن البلاديوم يستخدم بشكلب مكثف في صناعة مكونات وأجزاء بالسيارات تقلل مستويات انبعاثات العوادم من المركبات، وهو ما يجعل الطلب عليه قويا مرة أخرى بعد استئناف بعض الشركات نشاطها في الصين.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار البلاديوم عقود تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 7.1% إلى 2673.2 دولار للأوقية، وسجل المعدن الصناعي أعلى سعر اليوم عند 2755.9 دولار وأقل سعر عند 2536.2 دولار.