شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة: سنقدم كل الدعم والمؤازرة للغرف التجارية والان نبدء بالتفاصيل

التقى وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي اليوم في مقر مجلس الغرف السعودية برئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبد الله العبيدي، ونائبيه منير بن سعد وعبد الله العديم، والأمين العام المكلف حسين العبد القادر، ورؤساء مجالس إدارات الغرف التجارية والصناعية بالمملكة.

وفي مستهل اللقاء قدم وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي شكره لرئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي على جهود التطوير المميزة التي قدمها خلال مدة رئاسته للمجلس التي شهدت العديد من الإنجازات التي تصب في صالح دور المجلس والغرف التجارية وقطاع الأعمال السعودي في الاقتصاد الوطني.

وهنأ عجلان بن عبد العزيز العجلان بمناسبه انتخابه بالتزكية رئيساً لمجلس الغرف السعودية للدورة الجديدة للمجلس 2020 – 2023 ، وكل من هشام بن محمد كعكي والمهندس طارق بن محمد الحيدري لاختيارهم نائبين لرئيس المجلس ، متمنياً لهم التوفيق في قيادة العمل بالمجلس خلال المرحلة المقبلة بما فيها من التحديات والتطلعات.

واستمع وزير التجارة والاستثمار في ختام اللقاء لعدد من مداخلات رؤساء مجالس إدارات الغرف التجارية والصناعية بالمملكة حول الهموم والقضايا ذات الصلة بالغرف والقطاعات الاقتصادية ، مؤكداً ضرروة مضاعفة الجهود وتعزيز الاستدامة ، واعداً بتقديم كل الدعم والمؤازرة لأعمال المجلس والغرف التجارية وقطاع الأعمال حتى تضطلع بدورها المأمول في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.