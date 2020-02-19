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وزير الطاقة يفتتح الندوة العاشرة لوكالة الطاقة الدولية ومنتدى الطاقة الدولي ومنظمة أوبك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس_الرياض

افتتح الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، بالرياض اليوم، أعمال الندوة العاشرة لوكالة الطاقة الدولية ومنتدى الطاقة الدولي ومنظمة أوبك، وذلك بحضور الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي، الدكتور سون زيانشنغ، وبمشاركة عدد من المنظمات الدوليه، وأكثر من 100 محلل واقتصادي ومهتم بشؤون الطاقة.

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وتقدم الندوة تحليلا لتوقعات الوكالة الدولية للطاقة، ومنظمة أوبك ومستقبلها على المدى القريب والمتوسط والبعيد.

كما تناقش الندوة تطور السياسات والتقنيات في قطاع النقل البري، وأثرها على طلب الطاقة والاستثمار.

الجدير بالذكر أن الرياض هي المقر الرئيس لمنتدى الطاقة الدولي الذي يهدف إلى تعزيز التفاهم المتبادل للمصالح المشتركة بين البلدان المنتجة والمستهلكة للطاقة.