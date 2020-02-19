شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأوروبى: 100 مليون دولار لشركة صناعات غدائية للتوسع بمصر والأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، تمويلا بقيمة 100 مليون دولار لإحدى شركات الصناعات الغذائية ومنتجات الألبان، لتتمكن من ضخ استثمارات جديدة فى كل من مصر والأردن، وبحسب بيان أصدره البنك اليوم الأربعاء، سيسمح التمويل للشركة العاملة في مصر بضخ استثمارات في إنتاج إضافي للألبان والمشروبات، لمواكبة الطلب المتزايد على منتجات الشركة، واحتياجات راس المال المتنامية.

وفضلا عن تعزيز التكامل وكفاءة قطاعي الألبان والمشروبات في مصر والأردن، يهدف التمويل أيضا إلى توجيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى سلاسل القيمة الخاصة بالإنتاج الزراعي في كل من مصر والأردن. من جانبه، قال طارق الشربينى رئيس قطاع الإنتاج الزراعي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "إن هذه الصفقة تمثل خطوة جديدة على صعيد التعاون الممتد عبر الاقتصادات المشتركة لدول عمليات البنك". Advertisements وتعد الشركة المخصص لها التمويل إحدى أكبر الشركات في سوق تداول الأسهم السعودية، حيث تبلغ قيمتها السوقية 13 مليار دولار أمريكي.

واستثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 7.6 مليار يورو في أكثر من 165 مشروعا في مصر والأردن منذ بدء عملياته في البلدين عام 2012.

يذكر أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التقى وفد البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، برئاسة آلان بلوكس، نائب رئيس البنك وعضو اللجنة التنفيذية بالبنك، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، ولا سيما فى مجال إنشاء محطات تحلية مياه البحر، وفى إعداد الاستراتيجية القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والتى تقوم الوزارة حالياً بعمل الدراسات الخاصة بها، وكذا استعراض المشروعات المشتركة الجارى تنفيذها فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى، وكذا المشروعات الجارى التنسيق بشأنها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

من جانبه، أعرب آلان بلوكس، نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وعضو اللجنة التنفيذية بالبنك، عن تقديره للتعاون القائم مع وزارة الإسكان، واهتمام البنك بزيادة أوجه التعاون بين الجانبين، سواء فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، أو من خلال التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.