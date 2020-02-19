شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مليون جنيه استثمارات مصرية ألمانية فى المستلزمات الطبية نهاية 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد الديب عضو المجلس التصديرى الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، أنه من المقرر ضخ استثمارات مصرية ألمانية فى مجال الأطراف الصناعية بقيمة 20 مليون جنية بنهاية العام الجارى 2020 ، موضحا أن المستهدف تشغيل عمالة تقدر بنحو 300 الف فرصة عمل جديدة.

وأشار الديب خلال المؤتمر الصحفى اليوم، أن صناعة المستلزمات الطبية فى مصر واعدة وتكفى حاجة المستهلك المحلى ويتم التصدير منها للخارج خاصة فى مجال الأطراف الصناعية لاكثر من 11 دولة حول العالم، ومنها ليبيا، والسودان، والكاميرون، ونيجيريا، وجيبوتي، ولبنان، والبحرين، وعمان، والسعودية ، موضحا أن المجلس يسعى حاليا لغزو السوق الأفريقى وأبرزها دول كينيا ونيروبى.

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وأوضح، أن 90% من صناعة المستلزمات الطبية من الأطراف الصناعية فى مصر يتم صناعته بنسبة 90% من الانتاج المحلى المصرى ، بما ينافس المنتجات الصينية والتركية فى مختلف الأسواق الخارجية.

من الجدير بالذكر، أن نسبة الإعاقة الحركية فى مصر وفقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تمثل نحو 10% من تعداد السكان فى مصر.

وافتتح الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للأدوية، أول فرع للشركة المصرية التى تم تدشينها للترويج للصادرات المصرية فى أفريقيا، وتم تدشين أول فرع لها فى نيروبى بكنيا بحصور السفير المصري فى كينيا والملحق التجاري، وممثلي وزير التجارة الكيني، ومجموعة من مديري الشركات العاملة في مجال الصناعات الطبية و الأغذية و التجارة العامة.