شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية وسط صعود جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.38% رابحاً 108.67 نقطة ليغلق عند مستوى 7967.60 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.52% خاسراً 39.87 نقطة ليغلق عند مستوى 7675.11 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 111.9 مليون سهم بقيمة 2.8 مليار ريال، وارتفعت أسهم 174 شركة، فيما تراجعت 17 شركة.

وارتفع 21 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 9.87%، أعقبه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 3.34%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.95%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.80%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.79%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.48%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.44%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.29%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.24%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.18%، ثم قطاعى إنتاج الأغذية والإعلام والترفيه بنسبة 1.15%.

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وجاء سهم "ام آى سى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.87%، ثم عطاء بنسبة 5.86%، ثم جسكو بنسبة 5.82%، فيما جاء سهم "سلامة" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 3.64%، ثم العقارية بنسبة 3.26%، ثم الشرقية للتنمية بنسبة 3.17%.

وفى سياق متصل، أعلنت شركة هرفى للخدمات الغذائية، عن نتائجها المالية السنوية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، وسجلت صافى ربح بلغ 196.1 مليون ريال مقابل 204.2 مليون ريل بنسبة انخفاض 3.958%، ويعود سبب الانخفاض فى صافى الربح خلال العام الحالى 2019 مقارنة بالعام السابق 2018 إلى زيادة مصاريف البيع والتسويق، وزيادة المصاريف الادارية والعمومية وزيادة النفقات التمويلية - بسبب تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 عقود الايجار- على الرغم من زيادة قيمة المبيعات بنسبة زيادة 5 %، وزيادة قيمة الإيرادات الأخرى والتى تضمنت ارباح رأسمالية غير متكررة بنحو 2.228 مليون ريال من بيع قطعة أرض مملوكة للشركة تم ادراجها ضمن النتائج المالية للربع الثانى من العام الحالى 2019 .