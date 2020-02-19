شكرا لقرائتكم خبر عن "بلومبرج": فنزويلا تطبع أوراقا نقدية فى روسيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تحدثت مصادر وكالة "بلومبرج"، اليوم الأربعاء، عن اتفاق أبرمته فنزويلا مع شركة روسية لطباعة أوراق نقدية فنزويلية.
وبحسب بيانات الوكالة، فإن العقد المبرم بين البنك المركزي الفنزويلي وشركة "غوسزناك"، ينص على طباعة الشركة لـ300 مليون من أوراق العملة الفنزويلية، حيث ستبلغ القيمة الإسمية للأوراق النقدية حوالي 143 مليون دولار .
والجدير بالذكر، أن فنزويلا ليست الدولة الوحيدة التي تطلب من روسيا طباعة الأوراق النقدية، هناك العديد من العملاء من بيلاروس ولبنان وماليزيا ودول أخرى.
ووصف وزير الخارجية الفنزويلى خورخى أريزا، العقوبات التى فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على شركة روسنفت النفطية الروسية فى فنزويلا، بالـ "تعسفية"، وأعلن أنها ستضيفها إلى الشكوى التى قدمها الرئيس نيكولاس مادورو إلى المحكمة الجنائية الدولية (ICC) حول العقوبات التى تفرضها واشنطن على كاراكاس.
وأضاف أريزا أن "هذه الإجراءات التعسفية ضد شركة روسنفت التجارية الروسية تنتهك الحق فى التجارة الحرة والمشاريع الحرة، كما أنها إجراءات أحادية الجانب"، حسبما قالت قناة "تيلى سور" الفنزويلية.
وكانت الولايات المتحدة، أعلنت أمس الثلاثاء فرض عقوبات على الشركة الروسية للنفط، بسبب تشغيلها قطاع النفط فى فنزويلا .
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