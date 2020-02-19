شكرا لقرائتكم خبر عن المنازل الأمريكية المبدوء إنشائها فى يناير أفضل من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش عدد المنازل المبدوء إنشائها خلال شهر كانون الثاني/يناير بنحو 1.57 مليون منزل ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى 1.40 مليون منزل ، أقل من القراءة السابقة التي سجلت 1.61 مليون ، هذا البيان إيجابي للدولار الأمريكي.

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