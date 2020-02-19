شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة تقفز لأعلى مستوى فى 10 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المنتجين لشهر كانون الثاني/يناير مرتفعا بمقدار0.5% شهريا ،بأعلى وتيرة منذ آذار/مارس 2019 ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.1%، أفضل من القراءة السابقة ارتفاع بمقدار 0.1 %.

كما صدر مؤشر أسعار المنتجين فيما عد الغذاء والوقود لنفس الشهر مرتفعا بمقدار 0.5% ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.2%، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت انخفاض بمقدار 0.1% ،هذا البيان إيجابي للدولار الأمريكي.