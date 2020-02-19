شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يسجل أعلى مستوى فى 3 أسابيع قبيل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط العالمية على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء بعد تسجيلها أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع فى وقت سابق من تعاملات السوق الأوروبية ، ليستأنف الخام الأمريكي مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ، ويواصل خام برنت صعوده لليوم السابع على التوالي ، استنادا على انخفاض حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا فى الصين ، بجانب فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة سوف تقلص إمدادات الخام من فنزويلا ،يأتي هذا قبيل صدور بيانات أولية عن مخزونات الخام الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 52.91$ الأعلى منذ 31 كانون الثاني/يناير الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 52.11$، وسجل أدنى مستوي عند 51.95$ ،وصعد خام برنت إلى مستوي 58.66$ للبرميل الأعلى منذ 31 كانون الثاني/يناير ، من مستوى الافتتاح عند 57.67$ ، وسجل أدنى مستوي عند 57.52$.

عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ،فقد الخام الأمريكي نسبة 0.4% ، فى أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،بينما صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.25% ، فى سادس مكسب يومي على التوالي.

أظهرت البيانات الرسمية فى الصين ،أن حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا انخفضت لليوم الثاني على التوالي ، الأمر جدد آمال نجاح الحكومة الصينية فى احتواء هذا الوباء ، والذي أضر كثيرا بالاقتصاد الصيني ،وخفض مستويات الطلب على الوقود فى أكبر مستورد للنفط الخام فى العالم.

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وتكافح السلطات الصينية حاليا من أجل استئناف الأنشطة الصناعية فى البلاد ، بعد فرض عزل على مدن وقيود سفر صارمة لاحتواء الوباء الذي أودي حتى الآن بحياة أكثر من ألفي شخص.

فرضت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء عقوبات على أحدى الشركات التابعة لشركة روسنفت الروسية بسبب علاقاتها بالرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو" وشركات النفط التابعة للحكومة الفنزويلية.

وتعتبر شركة روسنفت تريدينج ومقرها جنيف ،والتي نالتها العقوبات الأمريكية ،هي الشريان الرئيسي لإمدادات النفط الخام الفنزويلي إلى أسيا خاصة إلى المصافي فى الهند و الصين.

أعلنت شركة النفط الوطنية فى ليبيا ،انخفض إنتاج البلاد من النفط الخام إلى 123 ألف برميل يوميا فى شباط/فبراير من 1.2 مليون برميل يوميا قبل الحصار المفروض على الموانئ من قبل أنصار حفتر والذي بدأ فى منتصف كانون الثاني/يناير الماضي.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ،وسط توقعات ارتفاع المخزونات للأسبوع الثالث على التوالي ، و تصدر غدا الخميس البيانات الرسمية عن طريق وكالة الطاقة الأمريكية.