شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تبلغ ذروة 6 أسابيع وتوقعات تشير لمزيد من الارتفاعات بفضل طلب التجزئة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل مكاسبها لليوم الخامس على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى ستة أسابيع ، استنادا على الطلب القوي على أصول الملاذات الآمنة ، وتشير توقعات إلى مزيد من الارتفاعات بفضل نشاط طلب مستثمري التجزئة.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 1.3% إلى مستوي 18.39$ الأعلى منذ 8 كانون الثاني/يناير الماضي ، من مستوي الافتتاح عند 18.16$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 18.14$.

أنهت أسعار الفضة تعاملات الأمس مرتفعة بنسبة 2.2% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، وبأكبر مكسب يومي منذ 23 أيلول/سبتمبر الماضي.

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ويعاذ هذا المكسب اليومي الأكبر فى 2020 إلى صعود معظم أسعار المعادن الثمينة ، فى ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،والتركيز على شراء أصول الملاذات الآمنة ، خاصة عقب تحذيرات شركة أبل حيال انخفاض أرباحها خلال الربع الأول من هذا العام بسبب فيروس كورونا.

وتحذر معظم المؤسسات الاقتصادية الدولية أيضا من تراجع نمو الاقتصاد الصيني بسبب وباء الفيروس التاجي لأدنى وتيرة فى أكثر من ثلاث عقود.

وتشير توقعات إلى استمرار ارتفاع أسعار الفضة وتسجيلها مستويات أعلى جديدة ، بالاعتماد على انتباه مستثمري التجزئة بأن الفضة تبعد كثيرا عن قيمتها الحقيقية بالمقارنة مع أسعار الذهب.

حيث أن تحركات الفضة تاريخيا تكون أكثر من الذهب عندما ترتفع أو تنخفض الأسعار ، لكن هذا الأمر لم يحدث حتى الآن ،بالرغم من تسجيل الذهب يوم الأربعاء مستويات قياسية جديدة خلال نحو سبع سنوات.