شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 19-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر عقود خام برنت تداولاته الإيجابية ليتحرك فوق حاجز 58.00 دولار، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد بقية اليوم، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا الرئيسي المنتظر عند 59.91، مع التذكير بأن الثبات فوق 57.36 مهم لاستمرار الاتجاه الصاعد المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 57.00 والمقاومة 59.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد