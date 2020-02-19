شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 19-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط مزيد من الميل الصاعد ليقترب من هدفنا الأول المنتظر عند 53.25، ونتوقع استمرار الاتجاه الصاعد للتوجه نحو 54.60 الذي يمثّل محطتنا الرئيسية التالية.

وبشكل عام، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد بقية اليوم ما لم يتم كسر مستوى 51.80 والثبات دونه، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يقدّم دعم إيجابي للموجة الصاعدة المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 51.80 والمقاومة 54.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد