شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 19-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الفضة بملامسة هدفنا المنتظر عند 18.38 ويجري محاولات لاختراقه، ليدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، والذي يستهدف مستوى 18.85 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأن استمرار الارتفاع المتوقع يشترط الثبات فوق مستوى 17.60.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 18.00 والمقاومة 18.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد