شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 19-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر الذهب من الوصول إلى هدفنا المنتظر عند 1611.20، ونرجّح استمرار الميل الصاعد لاختراق هذا المستوى وامتداد الموجة الصاعدة نحو 1625.00 كهدف رئيسي تالي.

وبالتالي، سيبقى السيناريو الإيجابي قائماً لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 1575.90 والثبات دونه، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1585.00 والمقاومة 1620.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد