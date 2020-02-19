شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 19-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار ميلاً هابطاً ليضغط على مستوى 1.2990، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن الثبات دون هذا المستوى سيضع السعر تحت ضغط سلبي بقية اليوم ليستهدف زيارة مستوى 1.2920 قبل أي محاولة إيجابية جديدة، بينما ننتظر الحصول على حافز إيجابي يدعم استئناف سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 1.3150.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2920 والمقاومة 1.3090

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد