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شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تقفز لمستوى قياسي جديد بفضل تباطؤ معدل الإصابة بفيروس كورونا فى الصين والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لمستوى قياسي جديد ، لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، مع تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، بعدما أظهرت بيانات رسمية فى الصين ، تباطؤ معدل الإصابة بفيروس كورونا.
ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.6% حتى الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش ،مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق عند 433.20 نقطة ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.4% ، بفعل نشاط عمليات البيع لجني الأرباح ، بعد تحذيرات شركة أبل بشأن الإيرادات خلال الربع الأول من هذا العام.
ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء مسجلا مستوي قياسي جديد ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.
تصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 0.8% ، فى ظل انحسار المخاوف حيال تفاقم انتشار فيروس كورونا فى الصين.
أظهرت البيانات الرسمية فى الصين ،أن معدل الإصابة بفيروس كورونا قد انخفض لليوم الثاني على التوالي ، الأمر جدد آمال نجاح الحكومة الصينية فى احتواء هذا الوباء ، والذي أضر كثيرا بالاقتصاد الصيني "ثاني أكبر اقتصاد فى العالم".
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 0.3% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى الجلسة السابقة مستوي قياسي جديد عند 3,385.09 نقطة.
فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.6% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.7% ، وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.75% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا .
وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس نسبة 0.5 % ،على بعد خطوات قليلة من ملامسة مستواه القياسي عند 13,795.24 نقطة المسجل فى مطلع جلسات هذا الأسبوع.
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