شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 7 سنوات بفعل مخاوف التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى سبع سنوات ، فى ظل تسارع عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، بفعل تصاعد مخاوف التداعيات الاقتصادية لتفشي انتشار فيروس كورونا فى الصين.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بأكثر من 0.6% إلى 1,611.29$ الأعلى منذ آذار/مارس 2013 ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,601.44$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,599.51$.

حقق المعدن الأصفر"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 1.3% ، فى ثالث مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ، وبأكبر مكسب يومي منذ 3 كانون الثاني/يناير الماضي.

ويعاذ هذا المكسب اليومي الضخم إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة تركيزا على شراء أصول الملاذات الآمنة ،وذلك عقب تحذيرات شركة أبل حيال ضعف الأرباح خلال الربع الأول من هذا العام بسبب الفيروس الصيني.

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صعدت تلك التحذيرات المخاوف حيال التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا ،خاصة وأن معظم المؤسسات الدولية تتوقع حاليا تراجع نمو الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد فى العالم لوتيرة سوف تعد الأدنى فى أكثر من ثلاث عقود .

من ناحية أخرى ،يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي ،والذي عقد يومي 28 و29 كانون الثاني/يناير الماضي ، يصدر المحضر بحلول الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش.

من المتوقع أن توفر تفاصيل الاجتماع دلائل جديدة حول احتمالات الإبقاء على معدلات الفائدة الأمريكية دون أي تغيير يذكر على مدار العام الحالي ،ارتفاع تلك الاحتمالات سوف تدعم صعود مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ،وهو ما لا يصب فى صالح أسعار الذهب.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بمقدار 5.85 طن متري ليرتفع الإجمالي إلى 929.84 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2016.