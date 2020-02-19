شكرا لقرائتكم خبر عن يونايتد ستيل يرتفع بتأثير دعمه الحالي – تحليل – 19-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم يونايتد ستيل (X) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم 8.63، ليحقق السهم مكاسب حذرة طفيفة بلغت نسبتها 0.34% بما يعادل 0.03 نقطة ليستقر السهم عند سعر 8.82 دولار، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض بعضاً من خسائره السابقة، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

Advertisements

لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 8.63، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 7.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه