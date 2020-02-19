ستاربكس يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 19-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم ستاربكس (SBUX) في آخر جلساته، ليستند السهم بهذا الانخفاض لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما ساعده على تقليص بعضاً من خسائره، ليغلق على انخفاض طفيف بلغت نسبته -0.06% بما يعادل -0.05 نقطة ليستقر عند سعر 89.23 دولار، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وليحاول في الوقت نفسه تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل.
لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 87.60، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 93.93.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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