شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر يعمق من خسائره – تحليل – 19-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم فايزر (PFE) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.52% بما يعادل -0.19 نقطة ليستقر السهم عند سعر 36.32 دولار، ليستعد السهم بهذا الانخفاض بكسر مستوى الدعم 36.25، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، مع تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية صاعدة في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وبضغط سلبي متواصل لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

Advertisements

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 36.25، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 35.25.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط