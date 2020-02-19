شكرا لقرائتكم خبر عن إنيفيديا يغلق عند مستوى قياسي جديد – تحليل – 19-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم إنيفيديا (NVDA) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليسجل السهم مستوى قياسي جديد في آخر جلساته، محققاً مكاسب بلغت نسبتها 2.34% بما يعادل 6.78 نقطة ليستقر عند سعر 296.57 دولار، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولات السهم أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 292.45، ليستهدف مستوى المقاومة 317.10.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد