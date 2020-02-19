شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان ستانلي يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 19-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم مورجان ستانلي (MS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.57% بما يعادل -0.32 نقطة، ليستقر السهم عند سعر 55.52 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولات السهم أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 53.20، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 57.50.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه