كتب: ضياء السقا
ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المصرية، الأربعاء 19 فبراير، بقيمة 6 جنيهات، ليسجل عيار 21، 696 جنيها للجرام، وهو العيار الأكثر تداولا فى سوق الصاغة بمصر.
ويأتي ذلك عقب ارتفاع أسعار الذهب عالمياً لأعلى مستوي لها خلال فبرابر الجاري مسجلة 1602 دولار للأوقية.
وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت عالميا إلى 1570 دولار للأوقية، بالتزامن مع ارتفاع الطلب العالمي على المعدن الأصفر، نتيجة المخاوف من استمرار انتشار فيروس كورونا.
وكان الذهب قد سجل أعلى سعر في تاريخه، مؤخرا، حيث وصل سعر عيار 21 لـ 706 جنيهات، نتيجة التوتر بين أمريكا وإيران.
ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية.
وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.
وجاء متوسط أسعار الذهب الأربعاء في الأسواق المصرية، كالتالي:
عيار 18 بـ 596 جنيهات للجرام
عيار 21 بـ 696 جنيهات للجرام
عيار 24 بـ 795 جنيها للجرام
سعر الجنيه الذهب 5568 جنيهات
ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حاد في أسعار الذهب.. والمعدن الأصفر يسجل أعلى مستوى له في فبراير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.