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أبوظبى تعلن عن مشاريع بنية تحتية بـ 10 مليارات درهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

أعلنت حكومة أبوظبي، عن عطاءات لمشاريع بنية تحتية بقيمة 10 مليارات درهم، أي ما يعادل (2.7 مليار دولار أمريكي).

 

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الأربعاء، في تدوينة على "تويتر"، مشيرة إلى أن حكومة أبوظبي أعلنت، اليوم الأربعاء، خططا لطرح "عطاءات شراكة بقيمة عشرة مليارات درهم (2.72 مليار دولار) لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع البنية التحتية".

 

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وتشمل عطاءات الشراكة، التي سيتم طرحها هذا العام، مشروعات خاصة بإضاءة الشوارع، والطرق السريعة، إضافة إلى المواقف العامة.

 

وقالت الوكالة إن عطاءات الشراكة، التي سيتم طرحها تهدف إلى تسريع الاقتصاد، عن طريق تلك الشراكات.

 

ومن جهة اخرى أعلنت مجموعة أبوظبي_للإعلام عن انطلاقتها الجديدة بحزمة من البرامج والتطبيقات الرقمية على كافة منصاتها بأسلوب مبتكر ومشوق، ضمن استراتيجيتها التي ترتكز على التخطيط الناجح للمحتوى، بناءً على دراسة تطلعات الجمهور.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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