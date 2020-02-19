شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى الأوروبى: استقرار فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البنك المركزى الأوروبى، اليوم الأربعاء، إن ميزان المعاملات الجارية فى دول منطقة اليورو سجل فائضا يعادل 3.1 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى خلال عام 2019، دون تغيير عن النسبة المسجلة فى عام 2018.
وذكر البنك، فى بيان صحفى، أنه "وفقا للنتائج الأولية لعام 2019 ككل، سجل ميزان المعاملات الجارية فائضا قدره 326 مليار يورو (3.1 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى لمنطقة اليورو) مقارنة بفائض 359 مليار يورو (3.1 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى لمنطقة اليورو) فى 2018".
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