شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 696 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر بقيمة 6 جنيهات في التعاملات الصباحية، عقب ارتفاع أسعار الذهب عالمياً لأعلي مستوي لها خلال فبرابر الجاري مسجلة 1602 دولار للأوقية.

وسجل سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في سوق الصاغة فى مصر 696 جنيها للجرام، مع تراجع ملحوظ في عمليات المبيعات للشهر الثاني علي التوالي، بحسب شعبة الذهب في الغرفة التجارية.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 596 جنيها.

عيار 21 سجل 696 جنيها.

عيار 24 سجل 795 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 5568 جنيها .

أوقية الذهب 1602 دولار. عيار 21 سجل 696 جنيها.عيار 24 سجل 795 جنيها للجرام.الجنيه الذهب 5568 جنيها .أوقية الذهب 1602 دولار.

وتماسكت أسعار الذهب فوق المستوى المهم، البالغ 1600 دولار، الأربعاء، في الوقت الذي بددت فيه مخاوف بشأن التأثير الاقتصادي لوباء فيروس كورونا أثر ارتفاع في الأسهم، ناجم عن انخفاض في عدد حالات الإصابة الجديدة.

في غضون ذلك، سجل البلاديوم الذي يُستخدم في التحفيز بصناعة السيارات، ذروة قياسية أخرى بفعل استمرار نقص في الإمدادات.

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ولم يطرأ على الذهب تغير يُذكر عند 1602.78 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن ارتفع لأعلى مستوياته منذ الثامن من يناير عند 1605.10 دولار.

وارتفعت الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة للأسهم الأميركية على نحو حذر، في الوقت الذي سعى فيه المستثمرون لأن يزيحوا جانباً المخاوف بشأن الوباء.

وتباطأ معدل الزيادة في عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس في إقليم هوبي في الصين، حتى في الوقت الذي زاد فيه معدل الوفيات إلى132 الثلاثاء.

ودار مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات منافسة، بالقرب من أعلى مستوى فيما يزيد عن أربعة أشهر.

ويترقب المستثمرون محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الذي انعقد يومي 28 و29 يناير بشأن السياسات .