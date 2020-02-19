شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 13693 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 1852 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 15635 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 5107 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.38% ليصل مستوى 1242 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 1361 نقطة، وارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.30% ليصل إلى مستوى 600 نقطة.

وفى سياق متصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، إذ اشترى مجلس إدارة شركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، مصر لصناعة الكيماويات، المصرية للمنتجعات السياحية، 73873 سهم، 14595 سهم، 2.261 مليون سهم، على التوالى، كما اشترى مساهم رئيسى بشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، 16 ألف سهم.

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واشترت مجموعة مرتبطة بشركة مجموعة عامر القابضة، 1.9 مليون سهم، فيما باعت مجموعة مرتبطة لشرك الأخوة المتضامنين للاستثمار العقارى والأمن الغذائى 10 أسهم.

فى سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهم فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، فى ضوء المخاطبة التى تم إصدارها للشركة بخصوص القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019.

فيما قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم وهى الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، مجموعة عامر القابضة، الألومنيوم العربية، مصر بنى سويف للأسمنت، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال5%.