شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقفز لأعلى مستوى فى 3 أسابيع استنادا على انخفاض حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا فى الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لأعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، ليستأنف الخام الأمريكي مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ، ويواصل خام برنت صعوده لليوم السابع على التوالي ، استنادا على انخفاض حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا فى الصين ، بجانب فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة سوف تقلص إمدادات الخام من فنزويلا.

ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 52.64$ الأعلى منذ 31 كانون الثاني/يناير الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 52.11$، وسجل أدنى مستوي عند 51.95$ ،وصعد خام برنت إلى مستوي 58.40$ للبرميل الأعلى منذ 31 كانون الثاني/يناير ، من مستوى الافتتاح عند 57.67$ ، وسجل أدنى مستوي عند 57.52$.

عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ،فقد الخام الأمريكي نسبة 0.4% ، فى أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،بينما صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.25% ، فى سادس مكسب يومي على التوالي.

أظهرت البيانات الرسمية فى الصين ،أن حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا انخفضت لليوم الثاني على التوالي ، الأمر جدد آمال نجاح الحكومة الصينية فى احتواء هذا الوباء ، والذي أضر كثيرا بالاقتصاد الصيني ،وخفض مستويات الطلب على الوقود فى أكبر مستورد للنفط الخام فى العالم.

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وتكافح السلطات الصينية حاليا من أجل استئناف الأنشطة الصناعية فى البلاد ، بعد فرض عزل على مدن وقيود سفر صارمة لاحتواء الوباء الذي أودي حتى الآن بحياة أكثر من ألفي شخص.

فرضت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء عقوبات على أحدى الشركات التابعة لشركة روسنفت الروسية بسبب علاقاتها بالرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو" وشركات النفط التابع للحكومة الفنزويلية.

وتعتبر شركة روسنفت تريدينج ومقرها جنيف ،والتي أطالتها العقوبات الأمريكية ،هي الشريان الرئيسي لإمدادات النفط الخام الفنزويلي إلى أسيا خاصة إلى المصافي فى الهند والصين.

أعلنت شركة النفط الوطنية فى ليبيا ،انخفض إنتاج البلاد من النفط الخام إلى 123 ألف برميل يوميا فى شباط/فبراير من 1.2 مليون برميل يوميا قبل الحصار المفروض على الموانئ من قبل أنصار حفتر والذي بدأ فى منتصف كانون الثاني/يناير الماضي.