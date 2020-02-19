شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات السعودية" تؤكد أنها المالك الرسمي لشعار stc والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الاتصالات السعودية أنها المالك الرسمي لشعار stc والمسجل رسمياً في السعودية إضافة إلى عدة دول أخرى.

وأوضحت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن إحدى الشركات قد تواصلت معها وزعمت وجود مخالفات في شعار stc الجديد، والذي يعتبر جزء من سمتها الكليّة.

وأكدت الشركة أن هذا الادعاء لا يعدو كونه محاولة للانتفاع وتحقيق مكاسب مالية بالمقارنة بين الشعارين، وبناءً علية فإن الشركة تؤكد سلامة موقفها القانوني وأنها لن تتهاون في حفظ حقوقها وحقوق مساهيمها، وأن تصميم الشعار الجديد حق أصيل تملكه ويكفله النظام كجزء لا يتجزأ من سمتها.

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وأشارت الشركة إلى أن مشروع السمة الجديدة استغرق العمل عليه أكثر من 18 شهراً قبل الاطلاق الرسمي في ديسمبر 2019 ومستمر، موضحةً بأن السمة ليست مجرد شعار، بل كل ما يتعلق بالهوية البصرية والتجربة التي تخلق العلاقة الحسية وما سبق ذلك من تحضير وتطوير رقمي غير مسبوق لإثراء تجربة العميل.

كما أكدت الشركة على أنها ستستمر في تركيز جل طاقتها ووقتها في خدمة عملائها وريادة التحول الرقمي في المملكة و المنطقة.

وأظهرت بيانات شركة الاتصالات السعودية، في وقت سابق، أن أرباحها خلال الربع الرابع من العام 2019 تراجعت بنسبة 22.4% بالغة 2.411 مليار ريال مقارنة بـ 3.106 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام 2018.

وتراجع صافي ربحها خلال عام 2019 بالكامل إلى 10.755 مليار ريال، مقارنة بـ 10.78 مليار ريال أرباح عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 0.23%.