شكرا لقرائتكم خبر عن "جي اف اتش" تستحوذ على 70% من "مارشال" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية عن قيامها، من خلال شركتها التابعة جي اف أتش كابيتال المحدودة، مع مستثمرين في المجموعة بالاستحواذ على حصة بنسبة 70% في شركة "مارشال".

وأشارت المجموعة، في بيان لموقع سوق "الكويت" المالي، اليوم الأربعاء، بأنها ستحتقظ بنسبة 6.3% وسيحتفظ المستثمرون بنسبة 63.7%وسيحتفظ المالك الحالي بنسبة 30%.

هذا ومن المتوقع أن يجلب هذا الإسحتثمار عائد استثمار 2 مرة خلال فترة الاستثمار والتي تصل إلى 5 سنوات، وسيكون لهذا الاستثمار أثر إيجابي على البيانات المالية للمجموعة.

وتعتبر مارشال من كبرى شركات التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تقدر قيمتها 50 مليون دولار أمريكي.

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يُذكر أن مارشال تمتلك حصة تتجاوز نسبتها 85% من سوق دولة الإمارات العربية المتحدة، وحصة أغلبية عبر الأسواق الإقليمية الأخرى التي تزاول فيها أنشطتها.

وتجدر الإشارة إلى أن أرباح جي اف اتش تراجعت خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2019 بنسبة 38.7%، إلى 6.5 مليون دولار، مُقابل صافي أرباح بلغ 10.6 مليون دولار خلال الربع المُقابل من العام 2018.

ويعود التراجع في الأرباح بالربع الرابع من العام 2019 بشكل رئيسي إلى زيادة المخصصات لشركة الصيرفة التجارية التابعة للمجموعة.

هذا وحققت الشركة صافي أرباح بلغت 80.1 مليون دولار خلال العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 114.1 مليون دولار خلال العام 2018.