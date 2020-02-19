شكرا لقرائتكم خبر عن "دور للضيافة" تُقرر توزيع أرباح نقدية، بقيمة 50 مليون ريال عن 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة دور للضيافة بتوزيع أرباح نقدية، بقيمة 50 مليون ريال، على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة- في بيان لموقع سوق "تداول" المالي- اليوم الأربعاء- إن التوزيعات ستكون على أساس 100 مليون سهم قائم، بحصة تبلغ 0.5 ريال لكل سهم، بنسبة توزيع تبلغ 5% من القيمة الاسمية للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2018 بإجمالي 50 مليون ريال، بحصة تبلغ 0.5 ريال لكل سهم، بنسبة توزيع تبلغ 5% من القيمة الاسمية للسهم.

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وبحسب البيان، تُستحق الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة، والذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 24.5 مليون ريال خلال الربع الرابع من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 16.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الرابع إلى تحسن إيرادات فنادق الشركة بمدينة الرياض، بالإضافة إلى تحسن إيرادات الشركة من النشاط العقاري وذلك لدخول وحدات سكنية جديدة في مشروع داراق للتشغيل.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 53 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 57.5 مليون ريال في العام 2018، بنسبة تراجع بلغت 7.8%.