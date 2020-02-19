شكرا لقرائتكم خبر عن "بنك الرياض" ينتهي من طرح صكوك دولية من المستوى الثاني بالدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن بنك الرياض عن الانتهاء من طرح الإصدار الأول من صكوك دولية من المستوى الثاني بالدولار الأمريكي، بقيمة 1.5 مليار دولار، وذلك بموجب برنامج لإصدار سندات وصكوك أولية وثانوية داخل وخارج السعودية.

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الأبعاء، بأن العدد الإجمالي للصكوك يبلغ 7.5 ألف صك، بقيمة اسمية للصك تبلغ 200 ألف دولار أمريكي.

وأشار البنك إلى أن عائد الصك سيكون 3.174% ثابت سنوياً مدفوعة بشكل نصف سنوي وفي نهاية كل تاريخ توزيع دوري اعتباراً من تاريخ تسوية الطرح حتى اليوم الذي يسبق تاريخ 25 فبراير 2025 "تاريخ الشراء الأول"، وسيعدل عائد السند في تاريخ الشراء الأول.

وتستحق السندات في تاريخ 25 فبراير 2030، ويمكن للبنك شراؤها اعتباراً من تاريخ 25 فبراير 2025، كما يجوز استرداد السندات مبكراً قبل تاريخ استحقاقها المجدول.

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وحدد البنك الحالات التي يمكن بها السداد المُبكر للصكوك وهي: حال وقوع حدث يؤثر على رأس المال، وحال وقوع أي حدث ضريبي، وعند اختيار البنك في تاريخ التوزيع الدوري الذي يصادف مرور خمس سنوات على تاريخ إصدار الصكوك، وفي كل تاريخ توزيع دوري يلي ذلك لكل حالة وفقاً لشروط الصكوك المصدرة.

ومن المُقرر أن يتم إدراج السندات في السوق المالية الدولية في لندن ويجوز تداول السندات بالاستناد على أحكام النظام S من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933.

وكان البنك قد أعلن، في يناير 2018، عن عزمه تأسيس برنامج لإصدار سندات وصكوك أولية وثانوية في جزء أو عدة أجزاء وعلى عدة مراحل من خلال سلسلة من الإصدارات وطرحها داخل المملكة أو خارجها بالريال السعودي والدولار الأمريكي أو بأي عملة أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 5.6 مليار ريال خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019، مقابل صافي أرباح بلغ 3.1 مليار ريال في العام 2018.