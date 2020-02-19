شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار المستهلكين فى بريطانيا يفوق التوقعات فى يناير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر كانون الثاني/يناير مرتفعا بنسبة 1.8% ،أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.6%، أفضل من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 1.3%.

كما صدر مؤشر أسعار المستهلكين السنوي باستثناء الطاقة و الغذاء مرتفعا بنسبة 1.6% ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.5%، أفضل من السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 1.4% ،هذا البيان إيجابي للجنيه الإسترليني.