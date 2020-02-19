- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع للمرة الأولى فى 3 أيام قبيل بيانات التضخم فى بريطانيا والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، فى طريقه صوب تحقيق أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة مقابل الدولار الأمريكي ، وذلك قبيل صدور بيانات هامة عن مستويات التضخم الرئيسية فى المملكة المتحدة خلال كانون الثاني/يناير ،والتي قد تقلص الضغوط السلبية على صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي البريطاني.
ارتفع الجنيه مقابل الدولار بحوالي 0.2% إلى 1.3018$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2995$ ،وسجل أدنى مستوى عند 1.2987$.
أنهي الجنيه تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل الارتفاع الواسع لمستويات العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.
ونجح الجنيه الإسترليني الأسبوع الماضي فى تحقيق ارتفاعا بنسبة 1.3% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثالث مكسب أسبوعي خلال شهر ، بفضل بيانات الناتج المحلي الإيجابية للاقتصاد البريطاني سنويات خلال الربع الرابع /2019 ،وشهريا خلال كانون الأول/ديسمبر.
يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات هامة عن مستويات التضخم الرئيسية فى المملكة المتحدة خلال كانون الثاني/يناير ،إيجابية تلك البيانات سوف تقلص الضغوط السلبية على صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي البريطاني ،وتقلص احتمالات خفض الفائدة البريطانية خلال هذا العام.
يصدر بحلول الساعة 09:30 جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين السنوي المتوقع ارتفاعا بنسبة 1.6% خلال كانون الثاني/يناير من ارتفاع بنسبة 1.3% فى كانون الأول/ديسمبر ،وباستثناء أسعار الغذاء والوقود المتوقع ارتفاعا بنسبة 1.5% من ارتفاع بنسبة 1.4% بالقراءة السابقة.
ويصدر مؤشر أسعار المنتجين السنوي للمدخلات المتوقع انخفاض بنسبة 0.5% خلال كانون الثاني/يناير من ارتفاع بنسبة 0.1% فى كانون الأول/ديسمبر ،وأسعار المنتجين للمخرجات المتوقع ارتفاعا بنسبة 0.1% من ارتفاع بنسبة 0.0% بالقراءة السابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجنيه الإسترليني يرتفع للمرة الأولى فى 3 أيام قبيل بيانات التضخم فى بريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.