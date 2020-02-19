شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع للمرة الأولى فى 3 أيام قبيل بيانات التضخم فى بريطانيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، فى طريقه صوب تحقيق أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة مقابل الدولار الأمريكي ، وذلك قبيل صدور بيانات هامة عن مستويات التضخم الرئيسية فى المملكة المتحدة خلال كانون الثاني/يناير ،والتي قد تقلص الضغوط السلبية على صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي البريطاني.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بحوالي 0.2% إلى 1.3018$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2995$ ،وسجل أدنى مستوى عند 1.2987$.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل الارتفاع الواسع لمستويات العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

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ونجح الجنيه الإسترليني الأسبوع الماضي فى تحقيق ارتفاعا بنسبة 1.3% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثالث مكسب أسبوعي خلال شهر ، بفضل بيانات الناتج المحلي الإيجابية للاقتصاد البريطاني سنويات خلال الربع الرابع /2019 ،وشهريا خلال كانون الأول/ديسمبر.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات هامة عن مستويات التضخم الرئيسية فى المملكة المتحدة خلال كانون الثاني/يناير ،إيجابية تلك البيانات سوف تقلص الضغوط السلبية على صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي البريطاني ،وتقلص احتمالات خفض الفائدة البريطانية خلال هذا العام.

يصدر بحلول الساعة 09:30 جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين السنوي المتوقع ارتفاعا بنسبة 1.6% خلال كانون الثاني/يناير من ارتفاع بنسبة 1.3% فى كانون الأول/ديسمبر ،وباستثناء أسعار الغذاء والوقود المتوقع ارتفاعا بنسبة 1.5% من ارتفاع بنسبة 1.4% بالقراءة السابقة.

ويصدر مؤشر أسعار المنتجين السنوي للمدخلات المتوقع انخفاض بنسبة 0.5% خلال كانون الثاني/يناير من ارتفاع بنسبة 0.1% فى كانون الأول/ديسمبر ،وأسعار المنتجين للمخرجات المتوقع ارتفاعا بنسبة 0.1% من ارتفاع بنسبة 0.0% بالقراءة السابقة.