شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الهيل.. واتهامات للتجار بالتخزين والان نبدء بالتفاصيل

-أحد الوكلاء: نقص المعروض بالسوق بعد حظر الهيل الهندي

ارتفع سعر الهيل بشكل كبير في الفترة الحالية، وسط اتهامات للتجار بأنهم وراء ارتفاع سعره لقيامهم بتخزينه بكميات كبيرة.

وقال أحد وكلاء الهيل في المملكة، إن الهيل متوفر بكميات كبيرة جداً في الأسواق، والتجار لا يخزنون.

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وأشار إلى أن سبب ارتفاع السعر هو زيادة الاستهلاك ونقص المحصول، ففي السابق كان مصدر الهيل دولتي الهند وغواتيمالا، والآن أصبح هناك مصدر واحد فقط وهي دولة غواتيمالا الواقعة في أمريكا الوسطى.

وتابع: الهيل الهندي منع من قبل هيئة الغذاء والدواء؛ بسبب احتوائه على نسبة عالية من المبيد، متوقعاً أن تستقر الأسعار عند 160 إلى 165 للكيلو الواحد بسعر الجملة.

وتستورد المملكة 10 آلاف طن من الهيل سنويًّا، بقيمة تتجاوز 550 مليون ريال، والهند تعتبر ثاني أكبر مورد للهيل إلى المملكة، لكن العام الماضي صدر بيان بعدم استيراده بسبب بقايا المبيدات، ولا يمكن الاستيراد إلا بشهادة تحليل معتمدة من مختبر معتمد للتأكد من خلو بقايا المبيدات.