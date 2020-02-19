شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا ترتفع بفعل تراجع اليورو وانخفاض حالات الإصابة الجديدة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، بدعم من انخفاض اليورو، بينما أدى تراجع في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا إلى تعزيز الآمال في أن تأثير الوباء على سلسلة الإمداد العالمية ربما يكون قصير الأمد.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4%، في الوقت الذي انخفض فيه عدد الحالات الجديدة المصابة بالفيروس المميت لليوم الثاني على التوالي في الصين.
وربح قطاعا السيارات والتعدين، وهما من القطاعات المنكشفة على الصين، 0.6% و0.1%على الترتيب.
وجميع الأنظار على مجموعة من البيانات الاقتصادية المقرر صدروها من منطقة اليورو في وقت لاحق اليوم، بما في ذلك قراءة أولية لمؤشر مديري المشتريات في فرنسا وألمانيا.
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