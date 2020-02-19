شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البضائع والبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.09% خاسرة 9.09 نقطة، لتصل إلى مستوى 9766.66 نقطة، بضغوط هبوط 3 قطاعات على رأسها البضائع.

وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 18.9 مليون سهم بقيمة 31.5 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 1145 صفقة، وارتفع 18 سهما، وانخفض 14 سهما، واستقرت 3 أسهم.

وتراجعت 3 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.47%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.36%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.08%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.59%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.30%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.27%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.16%.

وفى سياق متصل أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية، عن دعوة المساهمين لعقد الجمعية العامة العادية في يوم الأحد الموافق 15 مارس، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: -

سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنتهية في 31/12/2019م والخطة المستقبلية والتصديق عليه.

سماع تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة عن السنة المالية 2019م والتصديق عليه.

مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما واعتماد مقترح توزيع الأرباح.

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عرض تقرير الحوكمة لعام 2019م واعتماده.

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019م واعتماد مكافأتهم.

تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2020م وتحديد أتعابهم.

التصويت على انتخاب اعضاء مجلس الإدارة لفترة السنوات الثلاث المقبلة.

فيما أعلن بنك قطر الأول، أن مجلس الإدارة سيجتمع يوم الأربعاء الموافق 4 مارس لمناقشة البيانات المالية للبنك للعام 2019 .