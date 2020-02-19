شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف أصبحت مصر قاطرة الاقتصاد الأفريقى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء "إنفوجراف" سلط من خلاله الضوء على أحدث تقرير صادر عن مجموعة البنك الأفريقي، أظهر نجاح منطقة شمال أفريقيا في أن تصبح ثاني أفضل المناطق أداءً بعد شرق أفريقيا، وذلك بفضل ما تحققه مصر من معدلات نمو قوية بعد نجاحها في تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي وبدء إنتاج حقل ظُهر.

وكان المركز قد نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، "إنفوجراف" سلط من خلاله الضوء على مؤشر جديد يظهر نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، حيث أظهر مؤشر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة 2020 تقدم مصر 6 مراكز لتصبح في المركز 20عالميًا.

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ويرجع المؤشر ذلك التقدم إلى نمو الناتج المحلي المصري، واهتمام الحكومة المصرية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى القيمة الكبيرة للمشروعات الضخمة التى تقوم مصر بتنفيذها.