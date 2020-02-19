شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط هبوط 5 قطاعات معظمها القطاعات القيادية.

وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.42% خاسرا 25.920 نقطة ليصل إلى مستوى 6113.02 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.42% خاسراً 28.490 نقطة ليصل إلى مستوى 6773.39 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.47% خاسراً 22.740 نقطة ليصل إلى مستوى 4806.78 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.48%، خاسرا 23.5 ليصل إلى مستوى 4921.08 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 118.3 مليون سهم بقيمة 18.2 مليون دينار كويتى عبر 4302 صفقة.

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وتراجعت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.18%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.86%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.60%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.45%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.27%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.45%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.40%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.36%.

وجاء سهم "شركة رابطة الكويت والخليج للنقل" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 24.59%، تليه شركة كى جى إل لوجستيك بنسبة 17.09%، ثم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة بنسبة 7.33%، فيما تصدر سهم "شركة دار الثريا العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 14.52% ثم شركة الامتيازات الخليجية القابضة بنسبة 9.87%، ثم شركة وربة كابيتال القابضة بنسبة 9.20%.

وفى سياق متصل أعلنت الشركة الوطنية للخدمات البترولية، عن فوزها بمناقصة الشركة الكويتية لنفط الخليج، وشركة شفرون العربية السعودية لتقديم خدمات بيئية لمعالجة الحمأة بقيمة 7.739 مليون دينار كويتى لمدة 5 سنوات، ومن المتوقع أن يتم توقيع العقد من قبل الطرفين خلال النصف الأول من شهر مارس.

وتوقعت الشركة، فى بيان لبورصة الكويت، أن يكون هامش الربح لهذا العقد حوالى 7%، ويعتمد ذلك على ظروف تنفيذ العقد وسير العمل.