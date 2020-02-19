شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات مدفوعا بصعود قطاعات قيادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.43% رابحا 34.02 نقطة ليصل إلى مستوى 7892.95 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.42% خاسرا 32.78 نقطة ليصل إلى مستوى 7695.53 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 15.5 مليون سهم بقيمة 406.2 مليون ريال، وارتفعت أسهم 132 شركة، فيما تراجعت 29 شركة.

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وارتفع 18 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 9.87%، أعقبه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.07%، تلاه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.94%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.72%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.66%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.65%، ثم قطاعى إنتاج الأغذية وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.53%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.49%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.42%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.41%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.28%، فيما تراجع قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.44%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.07%.

وجاء سهم "ام آى سى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.87%، ثم تشب بنسبة 4.69%، ثم معدنية بنسبة 2.97%، فيما جاء سهم "تهامة" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 3.05%، ثم البابطين بنسبة 1.22%، ثم تكافل الراجحى بنسبة 0.76%.

وفى سياق آخر أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات ( ام آي اس)، عن استلام أوامر شراء من شركة جيزة العربیة لتوريد مشروع بنية أساسية تقنية متكاملة تشمل أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات لصالح إحدى مشاريعها في المملكة العربية السعودية، بمبلغ تزيد قيمته عن 5% من إجمالي إيرادات الشركة وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة لسنة 2018.