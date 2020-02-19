الاقتصاد

ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات مدفوعا بصعود قطاعات قيادية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم بمستهل التعاملات مدفوعا بصعود قطاعات قيادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.43% رابحا 34.02 نقطة ليصل إلى مستوى 7892.95 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.42% خاسرا 32.78 نقطة ليصل إلى مستوى 7695.53 نقطة.

 

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 15.5 مليون سهم بقيمة 406.2 مليون ريال، وارتفعت أسهم 132 شركة، فيما تراجعت 29 شركة.

 

Advertisements

وارتفع 18 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 9.87%، أعقبه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.07%، تلاه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.94%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.72%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.66%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.65%، ثم قطاعى إنتاج الأغذية وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.53%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.49%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.42%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.41%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.28%، فيما تراجع قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.44%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.07%.

 

وجاء سهم "ام آى سى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.87%، ثم تشب بنسبة 4.69%، ثم معدنية بنسبة 2.97%، فيما جاء سهم "تهامة" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 3.05%، ثم البابطين بنسبة 1.22%، ثم تكافل الراجحى بنسبة 0.76%. 

 

وفى سياق آخر أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات ( ام آي اس)، عن استلام أوامر شراء من شركة جيزة العربیة لتوريد مشروع بنية أساسية تقنية متكاملة تشمل أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات لصالح إحدى مشاريعها في المملكة العربية السعودية، بمبلغ تزيد قيمته عن 5% من إجمالي إيرادات الشركة وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة لسنة 2018.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات مدفوعا بصعود قطاعات قيادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا